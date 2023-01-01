Гороскоп Лев на сегодня

Гороскоп на 9 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



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Лев



В начале этого дня Львам желательно воздержаться от платежей, покупок и взаиморасчетов, от потенциально опасных мелких манипуляций с вещами и интенсивных лечебных процедур. Включаться в дела и вступать в контакты лучше около полудня. Вторая половина дня - время плодотворного сотрудничества и активного расширения возможностей. В любом партнерстве стоит строго следовать базовым договоренностям (Rambler/гороскопы).