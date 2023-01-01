Гороскоп Весы на сегодня

Гороскоп на 9 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на сегодня



Весы



Сегодня Весам лучше приступать к делам или заявлять о себе после полудня. Для многих Весов в это время настанет фаза потенциально перспективного сотрудничества, им придется заново налаживать отношения с влиятельными партнерами или уточнять точку равновесия интересов в общении с конкурентами. Особое внимание может привлечь взаимодействие с иностранцами, людьми из образовательной и правовой сферы (Rambler/гороскопы).