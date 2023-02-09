Гороскоп Скорпион на 9 февраля 2023 года

Гороскоп на 9 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 09.02.2023



Скорпион



Сегодня звезды советуют Скорпионам скрупулезно соблюдать партнерские, семейные и иные значимые для себя обязательства. В любой ситуации не помешает учесть правовую сторону: это поможет избежать ошибок при сотрудничестве и в некоторых других обстоятельствах - например, при обмене функциями, расширении объема работ или услуг. Особенно важна такая подстраховка за рубежом и в делах с иностранцами (Rambler/гороскопы).