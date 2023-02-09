Гороскоп Козерог на 9 февраля 2023 года

Гороскоп на 9 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 09.02.2023



Козерог



Козерогам лучше не начинать день с негативных мыслей (например, о здоровье или работе), иначе те могут мешать им до ночи. Ситуации этих суток требуют уравновешенного состояния духа, порядка в делах, документах и мыслях, готовности к ответственному выбору. Многим Козерогам важно найти верный стиль поведения с домочадцами, партнерами и авторитетными людьми, избежать моральной или правовой ошибки (Rambler/гороскопы).