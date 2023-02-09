Гороскоп Рыбы на 9 февраля 2023 года

Гороскоп на 9 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 09.02.2023



Рыбы



Сегодня Рыбам стоит помнить о правилах безопасности в любом взаимодействии с людьми. Не стоит вступать в разговор утром: есть риск усилить в общении не только позитив, но и негатив. Во второй половине дня важно иметь дело только с надежными партнерами, особенно, если речь идет о быстром развитии или скорой прибыли: неверный выбор может вскоре обернуться убытками или репутационными потерями (Rambler/гороскопы).