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Гороскоп Рыбы на 9 февраля 2023 года



Гороскоп на 9 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Самый точный гороскоп на 09.02.2023

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит помнить о правилах безопасности в любом взаимодействии с людьми. Не стоит вступать в разговор утром: есть риск усилить в общении не только позитив, но и негатив. Во второй половине дня важно иметь дело только с надежными партнерами, особенно, если речь идет о быстром развитии или скорой прибыли: неверный выбор может вскоре обернуться убытками или репутационными потерями (Rambler/гороскопы).









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