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Гороскоп Весы на сегодня



Гороскоп на 10 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.

Самый точный гороскоп на сегодня

Весы

Сегодня звезды советуют Весам поддерживать свои дела в автоматическом режиме там, где это возможно. Рекомендуется отложить все акции, требующие тесного общения - особенно мероприятия, связанные с жильем и недвижимостью, делами детей, командировками и переездами, оформлением документов. Разговоры этого дня могут забуксовать в неприятной точке, затормозить реализацию плана или испортить настроение (Rambler/гороскопы).









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