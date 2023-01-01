Гороскоп Козерог на сегодня

Гороскоп на 10 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



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Козерог



Сегодня Козерогам важно ладить с начальством на работе, ключевыми партнерами в бизнесе и авторитетными фигурами в своем близком кругу. Звезды советуют использовать для этого уже налаженные схемы взаимодействия, избегая общения на сложные для себя темы. Лучше уйти от совещания или спора, повременить с подписанием договора. Завтра стиль общения или собственный ход мыслей может частично измениться (Rambler/гороскопы).