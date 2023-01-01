Гороскоп Телец на сегодня

Гороскоп на 11 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



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Телец



Сегодня звезды не советуют Тельцам ставить в том или ином деле точку, пока не прояснены досконально критичные подозрительные детали. Прежде всего, подобную дотошность стит проявить в партнерских проектах, как закрывающихся, так и подлежащих пролонгации. Также, не помешает быть придирчивее в ключевых профессиональных, правовых, административных вопросах и при оценке качества оказанных услуг (Rambler/гороскопы).