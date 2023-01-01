Гороскоп Весы на сегодня

Гороскоп на 11 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на сегодня



Весы



Сегодня мышление Весов стремится вернуться к знакомой проверенной системе, но для этого многим из них придется пройти через фазу перестройки и хаоса. Если сами Весы четко знают, чего хотят, временный беспорядок могут спровоцировать фатальные внешние обстоятельства. Новые акценты могут появиться в общении с друзьями и детьми, профессиональных и жилищных планах. В важных делах лучше сделать паузу (Rambler/гороскопы).