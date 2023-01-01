Гороскоп Козерог на сегодня

Гороскоп на 11 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



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Козерог



Под влиянием сегодняшних новостей взгляды Козерогов претерпят определенные изменения, часто ожидаемые. Вероятно, это будет очередная логическая ступень в процессе постепенного подведения итогов и перехода к новым ценностям. Новые детали могут появиться в планах, связанных с домом, дружескими (профессиональными) отношениями, заработком и личным бюджетом. Стоит воздержаться от покупок и платежей (Rambler/гороскопы).