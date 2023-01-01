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Гороскоп Водолей на сегодня



Гороскоп на 11 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Водолей.

Самый точный гороскоп на сегодня

Водолей

Известия этого дня напрямую коснутся Водолеев. У многих из них, особенно рожденных в январе, появится желание высказаться или заявить о себе, но звезды советуют им промолчать или стать осторожнее: сегодня легко сделать критичный промах, сводящий на нет удачные шансы. Лучше повременить с поездкой, разговором, подписанием документа, публичным выступлением, собеседованием, принятием предложения (Rambler/гороскопы).









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