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Гороскоп Телец на 12 февраля 2023 года



Гороскоп на 12 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.

Самый точный гороскоп на 12.02.2023

Телец

Сегодня Тельцы могут испытывать те или иные проблемы с ведением диалога. Многое будет зависеть от настроения собеседников: не исключено, что те окажутся слишком закрытыми или коварными, начнут играть в психологические игры, задавать Тельцам неудобные вопросы и провоцировать их на нестандартные эмоциональные реакции. Это не лучший момент для собеседования, консультации или попытки вернуть дружбу (Rambler/гороскопы).









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