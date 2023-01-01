Гороскоп Близнецы на сегодня

Гороскоп на 12 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



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Близнецы



День привлекает внимание Близнецов к тем критичным деталям, которые могли ускользнуть от их пытливого взгляда даже при тщательном исследовании. Если был допущен недосмотр - например, не долечена болезнь, - события об этом напомнят. Возможно неприятное открытие, неожиданная беседа с другом или коллегой. Не стоит пускаться в путь, брать ответственность за новых питомцев, устраиваться на работу (Rambler/гороскопы).