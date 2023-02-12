Гороскоп Лев на 12 февраля 2023 года

Гороскоп на 12 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 12.02.2023



Лев



Сегодня звезды советуют Львам отложить интенсивное общение или быть в нем осторожнее, чтобы не испортить наиболее ценные из сложившихся отношений. Не стоит устраивать и посещать мероприятия, спешить с ответом на вопрос. День мешает объективности и доверию, душевному и бытовому комфорту. На вашу репутацию может повлиять личное или семейное прошлое. Возможен домашний или иной неприятный сюрприз (Rambler/гороскопы).