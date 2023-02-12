Гороскоп Весы на 12 февраля 2023 года

Гороскоп на 12 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 12.02.2023



Весы



Весам звезды подсказывают, что сегодня обстоятельства не слишком дружелюбны к их желаниям и планам. Даже если времени остается мало, а все хочется сделать на совесть, лучше не спорить с судьбой и взять паузу с тем, чтобы через несколько дней ловко наверстать упущенное. Проявив ненужное упрямство, можно столкнуться с материальными или другими препятствиями, а также с незапланированными сюрпризами (Rambler/гороскопы).