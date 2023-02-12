Гороскоп Скорпион на 12 февраля 2023 года

Гороскоп на 12 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 12.02.2023



Скорпион



Сегодня на первом месте у Скорпионов собственные привычки и нужды, но людям и обстоятельствам не всегда будет до этого дело. Многие представители знака окажутся один на один со своими потребностями, столкнутся с непониманием или объективным ограничением. Это не лучший день для активности. Стоит поставить дела на паузу и поискать знакомый источник утешения - например, любовь или творчество (Rambler/гороскопы).