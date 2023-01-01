Гороскоп Козерог на сегодня

Гороскоп на 12 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



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Козерог



Козерогам звезды напоминают о необходимости аккуратнее распоряжаться своими личными средствами, любые просчеты не пройдут бесследно. Тотальная экономия не обязательна, но стоит воздержаться от лишних трат и финансовых экспериментов. Если нужна материальная помощь, лучше искать тайные независимые источники подпитки. Эмоциональный фон этого дня сильно зависит от ваших взглядов на дружбу и будущее (Rambler/гороскопы).