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Гороскоп Овен на сегодня



Гороскоп на 13 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.

Самый точный гороскоп на сегодня

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам быть экономнее, не рассчитывать всецело на друзей, вовремя закрывать и списывать долги. Лучше повременить с долгосрочными вложениями в будущее, так как еще не до конца ясны возможные риски. Вероятны небольшие тайные материальные удачи: компенсации за прошлое, возвраты средств. Также, этот день может принести чувственные фантазии или интригующие романтические моменты (Rambler/гороскопы).









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