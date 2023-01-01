Гороскоп Лев на сегодня

Гороскоп на 13 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на сегодня



Лев



Львам сегодня не стоит терять самоконтроль, нарушать установленные границы и «забывать» выполнять свою часть обязательств. На первый план может выйти частная жизнь - например, семейная обстановка, личная тайна или ресурс, любовная история, некая жертва или компенсация. Этот день усиливает сентиментальность и дух собственничества, мешает легко расставаться со старыми вещами, местами и чувствами (Rambler/гороскопы).