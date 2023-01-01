Гороскоп Весы на сегодня

Гороскоп на 13 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на сегодня



Весы



У Весов сегодня длится фаза деловой неэффективности. В их настроении может преобладать сентиментальность, привязчивость, чувственность или загадочность. Не исключены минуты уныния, но будут и хорошие моменты - например, общения с питомцем. Есть шанс получить заботу и сочувствие в минуту слабости, найти лекарства или помощников. Возможны тайные покупки, в которых приятное сочетается с полезным (Rambler/гороскопы).