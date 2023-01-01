Гороскоп Скорпион на сегодня

Гороскоп на 13 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



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Скорпион



Сегодня Скорпионам важно иметь источник вдохновения или утешения, который поддержит их в минуты одиночества или огорчений. Не стоит энергично бороться с обстоятельствами, лучше найти в них свою нишу, где можно получать приятные эмоции - например, место для отдыха в доме или офисе. Источником душевного комфорта может стать виртуальный мир, любовь, кино или музыка, мечта или доброе воспоминание (Rambler/гороскопы).