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Гороскоп Стрелец на сегодня



Гороскоп на 13 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Самый точный гороскоп на сегодня

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит бороться с обстоятельствами, если те ограничили их творческую свободу или внушили им опасения. В эти сутки желательно предпочесть уединение или узкий круг связей. Не стоит афишировать прошлое, финансовые дела и частную жизнь. Может пригодиться тайное убежище: загородный дом, творческая мастерская, место для медитаций, старое семейное владение или «любовное гнездышко» (Rambler/гороскопы).









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