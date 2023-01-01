Гороскоп Козерог на сегодня

Гороскоп на 13 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на сегодня



Козерог



Сегодня Козерогам важно смотреть в будущее реалистично, но с оптимизмом и видеть в нем хорошую сторону. День способствует критичному взгляду на друзей и совместные проекты, но также намекает на источники скрытой удачи и тайной поддержки, помогающие сохранять симпатию, дружбу или духовный ресурс. Звезды советуют ценить друзей-женщин, с которыми сложились взаимовыгодные и (или) душевные отношения (Rambler/гороскопы).