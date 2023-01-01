Гороскоп Рыбы на сегодня

Гороскоп на 13 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на сегодня



Рыбы



Сегодня Рыбы интуитивно находят комфортную нишу в любой ситуации и с удовольствием витают в своих прекрасных виртуальных мирах, пока снаружи разворачиваются глобальные драмы. Многие Рыбы не заметят внешних событий или закроют глаза на недостатки момента, если влюблены, поглощены фантазиями или творчеством. Невидимым, но уютным «коконом» их может обеспечить насыщенная внутренняя духовная жизнь (Rambler/гороскопы).