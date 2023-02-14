Гороскоп Лев на 14 февраля 2023 года

Гороскоп на 14 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 14.02.2023



Лев



Сегодня удача улыбается Львам в сферах, связанных с общением, учебой и путешествиями. Не стоит пропускать этот день, если вы хотите нанести визит влиятельным людям, пополнить круг своих друзей дома или за рубежом, стремитесь найти попутчика, ученика или учителя, расширить кругозор за счет поездки. Чуть больше осторожности желательно проявить в эти сутки в делах сердечных, правовых и финансовых (Rambler/гороскопы).