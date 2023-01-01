Гороскоп Козерог на сегодня

Гороскоп на 14 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



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Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам не сидеть без дела и стремиться к разнообразию впечатлений, но согласовывать уровень своих нагрузок с возможностями и самочувствием. В зависимости от ситуации в этот день приветствуются физические разминки, интенсивные интеллектуальные занятия или их чередование. В порыве энтузиазма можно расширить домашнее пространство, продвинуться в учебе или исследованиях (Rambler/гороскопы).