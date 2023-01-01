Гороскоп Близнецы на сегодня

Гороскоп на 15 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



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Близнецы



Сегодня Близнецам стоит быть более чуткими к эстетическим, психологическим и моральным нюансам своего взаимодействия с людьми, особенно иностранцами и представителями других культур. Есть соблазн обойти принятые законы и стандарты под влиянием романтических симпатий или тайных искушений. Любовные, финансовые и другие интриги этого дня могут плохо отразиться на карьере и статусе в близком будущем (Rambler/гороскопы).