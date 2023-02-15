Гороскоп Лев на 15 февраля 2023 года

Гороскоп на 15 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 15.02.2023



Лев



Сегодня Львы не всегда отделяют истину от приятных для себя иллюзий - например, любовь от фантазий или настоящие идеалы от ложных. Многих Львов в такой ситуации выручит друг, партнер, клиент или коллега, от которого они в данный момент очень зависят и на которого вынуждены равняться. Также может стать надежным подспорьем сложившийся серьезный имидж, которому поневоле приходится хранить верность (Rambler/гороскопы).