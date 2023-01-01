Гороскоп Весы на сегодня

Гороскоп на 15 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на сегодня



Весы



Сегодня Весы смогут чаще рассчитывать на удачу, сохраняя равнение на знакомые им верные ориентиры - например, на план работ, творческую концепцию, принципы дружбы или правила воспитания детей. Причиной проблем может стать неаккуратность помощника, собственная слабость или небрежность. В неясной ситуации можно обратиться к независимому эксперту (которым может оказаться друг или выросший ребенок) (Rambler/гороскопы).