Гороскоп Скорпион на сегодня

Гороскоп на 15 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



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Скорпион



Скорпионам вплоть до ночи желательно сохранять бдительность в деловых вопросах и долю критичности в личных ситуациях. Велика вероятность финансовых и иных недоразумений. В программе шоппинга лучше исходить из базовых нужд, не соблазняясь случайными тратами - иначе есть риск потратить средства на случайные прихоти или ненужные сувениры вместо покупки вещей или оплаты услуг первой необходимости (Rambler/гороскопы).