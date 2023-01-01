Гороскоп Козерог на сегодня

Гороскоп на 15 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



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Козерог



Сегодня звезды рекомендуют Козерогам отдых и советуют внести в него долю разнообразия: скука может обесценить свободное время. Хорошо побыть на природе, послушать музыку, отдать дань романтической или духовной стороне жизни. Желательно избегать даже приятных излишеств, если они грозят отразиться на здоровье или порядке в делах. Также, не помешает регламентировать и держать под контролем расходы (Rambler/гороскопы).