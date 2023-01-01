Гороскоп Рыбы на сегодня

Гороскоп на 15 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на сегодня



Рыбы



Сегодня для Рыб возрастает вероятность стать жертвами своих же старых иллюзий. Главным источником приятных заблуждений и опасных соблазнов может стать романтическое чувство, но возможны и другие ловушки, увлекающие в зону риска: мечта заняться любимым делом, стремление поднять благосостояние или попытка найти духовную родину. Важен «внутренний тормоз» - например, в виде своего или чужого опыта (Rambler/гороскопы).