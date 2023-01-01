Гороскоп Телец на сегодня

Гороскоп на 16 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



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Телец



День добавит Тельцам уверенности во всем, что связано с их природными наклонностями и базовыми нуждами. Их тайные амбиции и добавочные желания могут быть не удовлетворены (что для них порой к лучшему), но в большинстве дел они могут рассчитывать на удачу или хотя бы на предсказуемость. Если не происходит ничего экстраординарного, можно ослабить контроль и временно пустить свои дела на самотек (Rambler/гороскопы).