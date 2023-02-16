Гороскоп Близнецы на 16 февраля 2023 года

Гороскоп на 16 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 16.02.2023



Близнецы



Сегодня Близнецов могут посетить знакомые неприятные мысли, опасения и подозрения. Они способны блокировать их инициативу явно или подрывать их уверенность в себе исподволь. Звезды напоминают, что наиболее сложный и острый период уже позади, а на повестке дня остаточные проблемы. Однако уроки прошлого нужно учесть, строя будущее: это касается и личных занятий, и участия в коллективных проектах (Rambler/гороскопы).