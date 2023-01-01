Гороскоп Лев на сегодня

Гороскоп на 16 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



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Лев



Обстоятельства этого дня вынудят Львов временно отступить от своих идеалов или пойти им в чем-то наперекор. Львам-идеалистам и романтикам предстоит окунуться в нюансы реальной жизни и решать оставшиеся насущные вопросы - например, связанные с работой, здоровьем, питомцами или неприятными бытовыми обязанностями. Не исключено, что это пойдет им на пользу и раскроет глаза на истинное положение дел (Rambler/гороскопы).