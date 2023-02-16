Гороскоп Весы на 16 февраля 2023 года

Гороскоп на 16 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 16.02.2023



Весы



Сегодня на первом месте у Весов могут оказаться дела домашние, жилье и хозяйство. Также может потребовать внимания хозяйственная или бюрократическая сторона профессиональной деятельности. Причиной напряженности может стать расширение владений, территориальный или партнерский спор, конкуренция, желание угодить важным гостям, родителям, клиентам, землякам, иностранцам или авторитетным людям (Rambler/гороскопы).