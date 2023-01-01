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Гороскоп Весы на сегодня



Гороскоп на 16 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.

Самый точный гороскоп на сегодня

Весы

Сегодня на первом месте у Весов могут оказаться дела домашние, жилье и хозяйство. Также может потребовать внимания хозяйственная или бюрократическая сторона профессиональной деятельности. Причиной напряженности может стать расширение владений, территориальный или партнерский спор, конкуренция, желание угодить важным гостям, родителям, клиентам, землякам, иностранцам или авторитетным людям (Rambler/гороскопы).









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    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание финала Кубка России по биатлону 2022/2023 в Чайковском

    Кубок России по биатлону 2023

    С 16 по 19 февраля в Чайковском пройдет финал Кубка России по биатлону сезона 2022/2023.

    Чемпионат мира по биатлону 2023: расписание гонок на 16 января

    Чемпионат мира по биатлону 2023

    Чемпионат мира по биатлону в 2023 году состоится с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.

    Расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.









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