Гороскоп Скорпион на сегодня

Гороскоп на 16 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



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Скорпион



Сегодня Скорпионы могут ждать поддержки от старых друзей, и им не стоит удивляться, если ее стало меньше: ситуация меняется и трансформирует прежние связи. Возможно срочное дело, всплеск эмоций в связи с известием или происшествием. Удачу придется быстро «ловить». Может возрасти объем дел, особенно при работе по совместительству. Возможны хлопоты из-за питомца (Rambler/гороскопы).