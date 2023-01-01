Гороскоп Козерог на сегодня

Гороскоп на 16 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



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Козерог



Сегодня на первом месте у Козерогов их личные привычки и потребности. Большое внимание они могут уделять жилью, домашним делам и семейным обстоятельствам, отношениям с влиятельными земляками, членами семейного или игрового клана. Им стоит помнить, что этот день может склонить их к всплеску эмоций, перееданию, завышению запросов или расходов, расширению владений, необъективности и авторитарности (Rambler/гороскопы).