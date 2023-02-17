17 февраля Овен: гороскоп для хорошего настроения

Гороскоп на 17 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.



Самый точный гороскоп на 17.02.2023



Овен



Сегодня Овны рискуют зациклиться на старой цели и по инерции поддаться вызываемым ею негативным переживаниям. Звезды советуют бороться с подобными настроениями, иначе они могут отразиться на будущем - например, неприязненные отношения с прежним руководством скажутся на контактах с будущим. Пора «списать» и утилизировать старые обиды. Это не лучший день для устройства на работу и коррекции планов (Rambler/гороскопы).