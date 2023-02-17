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17 февраля Близнецы: гороскоп для хорошего настроения



Гороскоп на 17 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.

Самый точный гороскоп на 17.02.2023

Близнецы

В этот день Близнецам трудно оставаться веселыми и легкими в общении, но веский повод для оптимизма у них все же имеется. Сегодня хорошо прощаться с негативными установками прошлого и подводить черту под суровыми жизненными уроками, отдавать оставшиеся моральные и материальные долги. Начинать новые дела в эти сутки не рекомендуется: высока вероятность тупика, может вмешаться роковой фактор (Rambler/гороскопы).









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