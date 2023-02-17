17 февраля Лев: гороскоп для хорошего настроения

Гороскоп на 17 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 17.02.2023



Лев



В этот день Львам придется сохранять фокус внимания на мелких повседневных практических делах, порой не самых приятных. Стоит аккуратно закрывать многолетние сюжеты прошлого: небрежность и недовольство (особенно услугами, качеством лечения или работ) чреваты нежелательными последствиями. Пропустив критичную деталь или расставшись в ссоре, можно нажить вместо друзей конкурентов и недоброжелателей (Rambler/гороскопы).



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