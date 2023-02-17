Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Гороскоп Лев на 17 февраля 2023 года



Гороскоп на 17 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.

Самый точный гороскоп на 17.02.2023

Лев

В этот день Львам придется сохранять фокус внимания на мелких повседневных практических делах, порой не самых приятных. Стоит аккуратно закрывать многолетние сюжеты прошлого: небрежность и недовольство (особенно услугами, качеством лечения или работ) чреваты нежелательными последствиями. Пропустив критичную деталь или расставшись в ссоре, можно нажить вместо друзей конкурентов и недоброжелателей (Rambler/гороскопы).









  • Гороскоп Рыбы на 17 февраля 2023 года
  • Гороскоп Козерог на 17 февраля 2023 года
  • Гороскоп Весы на 17 февраля 2023 года
  • Гороскоп Рак на 17 февраля 2023 года
  • Гороскоп Близнецы на 17 февраля 2023 года
  • Гороскоп Телец на 17 февраля 2023 года
  • Гороскоп Скорпион на сегодня
    •




    Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание финала Кубка России по биатлону 2022/2023 в Чайковском

    Кубок России по биатлону 2023

    С 16 по 19 февраля в Чайковском пройдет финал Кубка России по биатлону сезона 2022/2023.

    Чемпионат мира по биатлону 2023: расписание гонок на 16 января

    Чемпионат мира по биатлону 2023

    Чемпионат мира по биатлону в 2023 году состоится с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.

    Расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.









    Где находится Артемовск на карте Донецкой области
    Карта Европы со странами на русском языке
    Граница России и Белоруссии на карте
    Карта Белоруссии, граница Украины и Белоруссии
    Где находится Красный Лиман на карте Донецкой области, ДНР
    Какого числа православная Пасха в 2023 году в России
    Как отдыхаем на 23 февраля 2023
    Эпицентр землетрясения в Турции 6 февраля на карте
    Где находится Соледар на карте Донецкой области
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 16 февраля 2023


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru