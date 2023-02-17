Гороскоп Весы на 17 февраля 2023 года

Гороскоп на 17 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 17.02.2023



Весы



Весам звезды подсказывают, что сегодня обстоятельства для них не всегда благоприятны и часто отказываются идти навстречу их нуждам. Не исключается плохое настроение, усталость или недомогание. Вплоть до ночи может сохраняться эмоциональная тяжесть при общении с близкими или угнетающий бытовой дискомфорт. Маловероятна удача в делах. Все несрочные мероприятия рекомендуется перенести на завтра (Rambler/гороскопы).