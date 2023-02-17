Гороскоп Скорпион на 17 февраля 2023 года

Гороскоп на 17 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 17.02.2023



Скорпион



Сегодня Скорпионам пригодится их отточенная годами интуиция. Именно она подскажет им, как следует действовать в той или иной ситуации, а главное, как действовать не следует. У многих представителей знака будет феноменальное чутье на запоздалые меры, предпринимать которые уже бесполезно. А вот в новых делах проницательность может подвести, лучше не форсировать новый проект даже на нулевой стадии (Rambler/гороскопы).