Гороскоп Стрелец на 17 февраля 2023 года

Гороскоп на 17 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Самый точный гороскоп на 17.02.2023



Стрелец



Сегодня звезды советуют Стрельцам отказаться от воплощения в жизнь новых финансовых идей - включая те, что связаны с их заработком через профессию или должность. В эти сутки лучше заниматься пассивами, «неликвидами», оставшимися долгами, судьбой старого имущества, наследством или затянувшимися налоговыми вопросами. Нежелатен активный шоппинг, но можно приобрести подержанные вещи, особенно в дом (Rambler/гороскопы).