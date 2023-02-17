17 февраля Козерог: гороскоп для хорошего настроения

Гороскоп на 17 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 17.02.2023



Козерог



Сегодня внимание Козерогов обращено на самих себя, особенно при рождении в середине января. Им будет полезно оглянуться на пройденный непростой путь, прислушаться к своему самочувствию и ощущениям. Несмотря на отдельные приятные моменты, эмоциональный фон дня может быть для них некомфортным. Возможно недомогание или уныние. В делах многие Козероги сегодня окажутся пессимистами и ретроградами (Rambler/гороскопы).



Гороскоп Козерог на 18 февраля