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17 февраля Рыбы: гороскоп для хорошего настроения



Гороскоп на 17 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Самый точный гороскоп на 17.02.2023

Рыбы

В этот день Рыбы обладают счастливой для себя особенностью видеть в любых ситуациях что-то хорошее (особенно, если были рождены в середине марта). Но общий эмоциональный фон эти суток все же может оказаться мрачноватым даже для них. Хорошо предаваться сегодня ностальгическим воспоминаниям об уходящей эпохе, но лучше не заниматься предметным планированием будущего и не включаться в новые проекты (Rambler/гороскопы).

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