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18 февраля Лев: гороскоп для хорошего настроения



Гороскоп на 18 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.

Самый точный гороскоп на 18.02.2023

Лев

Сегодня звезды советуют Львам жить активной социальной жизнью. День дает массу ценной информации, которую лучше узнать вовремя. Это подходящий момент для собеседования, участия в коллективной дискуссии. Если кто-то из партнеров или конкурентов пропал из виду, не стоит спешить с выводами: возможно, это просто смена тактики. Не помешает отслеживать потенциальных завистников и недругов вокруг себя (Rambler/гороскопы).









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