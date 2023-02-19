Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


19 февраля Телец: точный гороскоп



Гороскоп на 19 февраля 2023 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.

Самый точный гороскоп на 19.02.2023

Телец

Сегодня Тельцам стоит поспешить, если они хотят успеть оформить нужные им документы, посетить официальное учреждение или свободное сообщество, закончить разговор со своим руководством или влиятельными друзьями. Люди, готовые к разговору утром, вечером могут исчезнуть из поля зрения. Не стоит затягивать до конца дня насущные хлопоты, связанные со сменой работы, завершением проекта или увольнением (Rambler/гороскопы).









  • 19 февраля Овен: гороскоп для хорошего настроения
  • 18 февраля Рыбы: гороскоп для хорошего настроения
  • 18 февраля Весы: гороскоп для хорошего настроения
  • 18 февраля Дева: гороскоп для хорошего настроения
  • 18 февраля Лев: гороскоп для хорошего настроения
  • 18 февраля Телец: гороскоп для хорошего настроения
  • 17 февраля Телец: гороскоп для хорошего настроения
    •




    Свадьба Александра Овечкина и Анастасии Шубской

    Свадьба Александра Овечкина и Анастасии Шубской

    В июле 2017 года в Барвихе нападающий хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой, модель Анастасия Шубская отметили свадьбу.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 18 февраля

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023 на 18 февраля

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Чемпионат мира по биатлону 2023: расписание гонок на 18 января

    Чемпионат мира по биатлону 2023

    Чемпионат мира по биатлону в 2023 году состоится с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.

    Расписание матчей чемпионата Англии по футболу 2022/2023

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.









    Где находится Купянск на карте Харьковской области
    Где находится Гряниковка на карте Харьковской области
    Разговоры о важном 20 февраля 2023, тема классного часа - День защитника Отечества
    Турецкий сериал Ветреный на русском языке: сколько сезонов и серий
    Во сколько выступление Путина 21 февраля 2023
    Где находится Угледар на карте Донецкой области, ДНР
    Где находится Хмельницкая область на карте Украины
    18 февраля - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 18 февраля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 18 февраля 2023


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru